Решите уравнение 1\2( х-3)=1\4(9- х)
Математика
Решите уравнение 1\2( х-3)=1\4(9- х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2(х-3)=1/4(9-х) 1/2х-3/2=9/4-1/4х 2/4х+1/4х=9/4+6/4 3/4х=15/4 х=15/4:3/4 х=5
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