Решите уравнение 1\2( х-3)=1\4(9- х)

Математика
Решите уравнение 1\2( х-3)=1\4(9- х)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2(х-3)=1/4(9-х) 1/2х-3/2=9/4-1/4х 2/4х+1/4х=9/4+6/4 3/4х=15/4 х=15/4:3/4 х=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие объекты экономики относятся к взрывопожароопасным?
Ответить
Қазақ тiлi
Маған салалас құрмалас сөйлемнің әр түрінің әр жалғауына 3 мысалдан керек ынғайлас-да, де, та, те, жане, әрі Қарсылық-бірақ, алайда, дегенмен, ...
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение о том как подружились кошка и собака
Ответить
Химия
Объясните, для каких органических веществ характерны реакции гидрирования. Приведите примеры реакций
Ответить
Русский язык
Прочитайте.о чем эти стихи?как вы их поняли?краснеет лес,темнеют степни,Весенний ветер потинул.И тают ледяные цепи,Везде движение и гул.докажите,чт...
Ответить