Напишите сочинение о том как подружились кошка и собака

Русский язык
Напишите сочинение о том как подружились кошка и собака
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котенок гав.старый мультик,можно за основу взять.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Объясните, для каких органических веществ характерны реакции гидрирования. Приведите примеры реакций
Ответить
Русский язык
Прочитайте.о чем эти стихи?как вы их поняли?краснеет лес,темнеют степни,Весенний ветер потинул.И тают ледяные цепи,Везде движение и гул.докажите,чт...
Ответить
Химия
Оксид кремния(IV)+гидроксид натрия
Ответить
Биология
Принадлежность покрытосеменных растений к тому или иному семейство определяют п??
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Над глаголами с безударным гласным в окончаниях укажи с??ряжение.Подчеркни жёлтым карандашом глаголы-исключения. Текст: ...
Ответить