Оксид кремния(IV)+гидроксид натрия
Химия
Оксид кремния(IV)+гидроксид натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SiO2 + 2NaOH => Na2SiO3 + H2O
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