Билет на представление в театре стоит для взрослого 800 рублей, для школьника половину стоимости взрослого билета, а для школьника четверть стоимости взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить за билеты семья, включающая...

Математика
Билет на представление в театре стоит для взрослого 800 рублей, для школьника половину стоимости взрослого билета, а для школьника четверть стоимости взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить за билеты семья, включающая двух родителей, двух школьников и одного трехлетнего малыша?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)800:2=400(руб.) для школьника 2)400:2=200(руб.) для малыша 3)800+800=1600(руб.) для двух взрослых 4)400+400=800(руб.) для двух школьников 5)1600+800+200=2600(руб.)
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