Билет на представление в театре стоит для взрослого 800 рублей, для школьника половину стоимости взрослого билета, а для школьника четверть стоимости взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить за билеты семья, включающая...

Математика

Билет на представление в театре стоит для взрослого 800 рублей, для школьника половину стоимости взрослого билета, а для школьника четверть стоимости взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить за билеты семья, включающая двух родителей, двух школьников и одного трехлетнего малыша?

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