Помогите с задачей прошу пожалуйста !!
Математика
Помогите с задачей прошу пожалуйста !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38946:2=19473кг-сливы19473:3=6491кг-черешня19473+6491=25964кг-сливы и черешня38946-25964=12982 кг- собрали вишни
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