Почему живопись - это немая поэзия, а поэзия - это говорящая живопись?

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Живопись и рисунок это такой же способ выразить свои чувства, как проза и стихи, танец и музыка. Одна и та же картина оживает перед нами в звуках музыки и в звуках, составляющих слова. Стихи предвосхищают прозу, проза дополняется стихами и все это освещается музыкой. Музыкой цвета и музыкой слова. Еще Лессинг назвал живопись «немой поэзией» , а поэзию – «говорящей живописью» [10, с. 67]. Иван Франко отмечал, что музыка аппелирует только к нашему слуху и лишь чисто слуховыми средствами старается разбудить нашу фантазию и наши чувства, тогда как поэзия всеми свойственными ей способами затрагивает все наши мысли. Лирика и музыка неразделимы и подвластны одним законам. Они с одинаковой силой затрагивают сокровенные струны нашей души, вызывая одни и те же ощущения и образы. Живописный художник пишет немые сцены в своей картине, а поэзия пишет для этих немых сцен сценарий!слушая музыку - видишь картину, видя картину - слышишь музыку души, читая поэзию - рисуешь эмоцией..