Подчеркни в каждой строке лишнее слово. а) светлый, нарядный, наряд, железная б) трудный, смелые, темное, интересная в) ребенок, школа, двухэтажная, учитель г) длинный, шерстяное, широкий, праздничный.

Русский язык

Подчеркни в каждой строке лишнее слово. а) светлый, нарядный, наряд, железная б) трудный, смелые, темное, интересная в) ребенок, школа, двухэтажная, учитель г) длинный, шерстяное, широкий, праздничный.

Автор: Гость