Подчеркни в каждой строке лишнее слово. а) светлый, нарядный, наряд, железная б) трудный, смелые, темное, интересная в) ребенок, школа, двухэтажная, учитель г) длинный, шерстяное, широкий, праздничный.
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Подчеркни в каждой строке лишнее слово. а) светлый, нарядный, наряд, железная б) трудный, смелые, темное, интересная в) ребенок, школа, двухэтажная, учитель г) длинный, шерстяное, широкий, праздничный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) наряд б) смелые ( не уверена) в) двухэтажная г) шерстяное
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