В равноведренном треугольнике ABC с основанием AC сумма углов A и C равна 156 градусов. найдите углы треугольника ABC
Математика
В равноведренном треугольнике ABC с основанием AC сумма углов A и C равна 156 градусов. найдите углы треугольника ABC
Ответ(ы) на вопрос:
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Угол A равен 78 градусам, угол C равен 78 градусам, угол B равен 24 градусам
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