В равноведренном треугольнике ABC с основанием AC сумма углов A и C равна 156 градусов. найдите углы треугольника ABC

Математика

В равноведренном треугольнике ABC с основанием AC сумма углов A и C равна 156 градусов. найдите углы треугольника ABC

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