Пожалуйста...Выполните действие: (3,91:2,3•5,4 - 4,03)•2,4=? ПЛИЗ ПЛИЗ ПЛИЗ ПЛИЗ
Математика
Пожалуйста...Выполните действие: (3,91:2,3•5,4 - 4,03)•2,4=? ПЛИЗ ПЛИЗ ПЛИЗ ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3,91 : 2,3 * 5,4 - 4,03) * 2,4 = 12,36 1) 3,91 : 2,3 = 1,7 2) 1,7 * 5,4 = 9,18 3) 9,18 - 4,03 = 5,15 4) 5,15 * 2,4 = 12,36
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