Читать текст из выделенных предложений Выпишите словосочетания Отметь в них главное слово

Гость: Гость:

Чтобы выписать словосочетание, нужно проверить, чтобы два слова согласовывались друг с другом и не входили в ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ. Чтобы отметить главное слово, нужно задать вопрос к одному из слов в словосочетании. Пример: быстрый (что?) корабль шагать (как?) с другом жить (как?) дружно НО НЕ девочка (что сделала?) улыбнулась. Это грамматическая основа. Удачи в решении своей проблемы.