Ба/боч/ка ударение так пишется
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Ба/боч/ка ударение так пишется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударение на первый слог.По слогам разделено верно.
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