Где переходные глаголы а)помогать, руководить, возводить б)стучать, светить, изучать ГДЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ИЗ ТЕХ КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛИЛ Я СЗАДИ

Русский язык
Где переходные глаголы а)помогать, руководить, возводить б)стучать, светить, изучать ГДЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ИЗ ТЕХ КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛИЛ Я СЗАДИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Возводить Б)Изучать
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