Где переходные глаголы а)помогать, руководить, возводить б)стучать, светить, изучать ГДЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ИЗ ТЕХ КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛИЛ Я СЗАДИ

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Где переходные глаголы а)помогать, руководить, возводить б)стучать, светить, изучать ГДЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ИЗ ТЕХ КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛИЛ Я СЗАДИ

Автор: Гость