Вставь пропущенные буквы.Над глаголами с безударным гласным в окончаниях укажи с??ряжение.Подчеркни жёлтым карандашом глаголы-исключения. Текст: Над чёрной прорубью дымится сизый пар. Под валенками снег шипит и тает. В далё...
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Над глаголами с безударным гласным в окончаниях укажи с??ряжение.Подчеркни жёлтым карандашом глаголы-исключения. Текст: Над чёрной прорубью дымится сизый пар. Под валенками снег шипит и тает. В далёкой деревушке .жучка лает. А солнце-алый шар! Ветер лютый и бесстыжий Шелестит листвою рыжей, С неба сыплется снежок. Пусть.Весна не за горами: Пестроглазыми цветами Закудрявится лужок, Понатужься ,лопнут почки, И зелёные комочки. Крикнет радостно"Пора!" Не ворчи.Ведь я терплю же, У меня беда похуже: Видишь -в валенках дыра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над чёрной прорубью дымится сизый пар. Под валенками снег шипит и тает. В далёкой деревушке Жучка лает ( 1 спр.), А солнце - алый шар! Ветер лютый и бесстыжий Шелестит листвою рыжей. С неба сыплется (1 спр.) снежок. Пусть! Весна не за горами: Пестроглазыми цветами Закудрявится (2 спр.) лужок, Понатужась, лопнут (1 спр.) почки, И зелёные комочки Крикнут (1 спр.) радостно: "Пора!" Не ворчи. Ведь я терплю же, У меня беда похуже: Видишь (2 спр.) - в валенках дыра? глагол - исключение -видишь шипит - шипеть , глагол 2 спряжения , определяем спряжение по ударному окончанию, то есть по форме "шипит", точно также глагол "шелестит - шелестеть" является глаголам 2 спряж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Игра диагональ упр8 воостанови цепочки вычислений.Располжи числа в порядке возра??тания и расшифруй слово что оно означает?
Русский язык
Где переходные глаголы а)помогать, руководить, возводить б)стучать, светить, изучать ГДЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ИЗ ТЕХ КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛИЛ Я СЗАДИ
Математика
Билет на представление в театре стоит для взрослого 800 рублей, для школьника половину стоимости взрослого билета, а для школьника четверть стоимос...
Русский язык