Вставь пропущенные буквы.Над глаголами с безударным гласным в окончаниях укажи с??ряжение.Подчеркни жёлтым карандашом глаголы-исключения. Текст: Над чёрной прорубью дымится сизый пар. Под валенками снег шипит и тает. В далё...

Гость: Гость:

Над чёрной прорубью дымится сизый пар. Под валенками снег шипит и тает. В далёкой деревушке Жучка лает ( 1 спр.), А солнце - алый шар! Ветер лютый и бесстыжий Шелестит листвою рыжей. С неба сыплется (1 спр.) снежок. Пусть! Весна не за горами: Пестроглазыми цветами Закудрявится (2 спр.) лужок, Понатужась, лопнут (1 спр.) почки, И зелёные комочки Крикнут (1 спр.) радостно: "Пора!" Не ворчи. Ведь я терплю же, У меня беда похуже: Видишь (2 спр.) - в валенках дыра? глагол - исключение -видишь шипит - шипеть , глагол 2 спряжения , определяем спряжение по ударному окончанию, то есть по форме "шипит", точно также глагол "шелестит - шелестеть" является глаголам 2 спряж.