Игра диагональ упр8 воостанови цепочки вычислений.Располжи числа в порядке возра??тания и расшифруй слово что оно означает?

Математика

Игра диагональ упр8 воостанови цепочки вычислений.Располжи числа в порядке возра??тания и расшифруй слово что оно означает?

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