Объясните, для каких органических веществ характерны реакции гидрирования. Приведите примеры реакций

Химия
Объясните, для каких органических веществ характерны реакции гидрирования. Приведите примеры реакций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для соединений с наличием двойной связи. в первую очередь это алкены и алкины. CH2=CH2 + H2 => CH3-CH3 CH≡СH + H2 => CH2=CH2 CH≡СH + 2H2 => CH3-CH3
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