Прочитайте.о чем эти стихи?как вы их поняли?краснеет лес,темнеют степни,Весенний ветер потинул.И тают ледяные цепи,Везде движение и гул.докажите,что первое предложение сложное.подчеркните его грамматические основы.Выпишите кажд...

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Прочитайте.о чем эти стихи?как вы их поняли?краснеет лес,темнеют степни,Весенний ветер потинул.И тают ледяные цепи,Везде движение и гул.докажите,что первое предложение сложное.подчеркните его грамматические основы.Выпишите каждый глагол,укажитеего время.рядом напишите этот же глагол,укажите его время.Рядом напишите этот же глагол,но в неопределенной форме.перед глаголам сьавьте вопросы.Помогите дам 40баллов!

Автор: Гость