Какие объекты экономики относятся к взрывопожароопасным?

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Какие объекты экономики относятся к взрывопожароопасным?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К взрывопожароопасным объектам экономики относятся такие объекты как: 1)      Производства, использующие взрывчатые и возгораемые вещества 2)      Железнодорожный и трубопроводный транспорт, доставляющие жидкие и газообразные, взрывоопасные грузы 3)      Предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 4)      Предприятия, производящие порох и ракетное топливо, пиротехнические средства 5)      Угольные шахты (из-за взрыва метана).

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