Какие объекты экономики относятся к взрывопожароопасным?
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Какие объекты экономики относятся к взрывопожароопасным?
Ответ(ы) на вопрос:
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К взрывопожароопасным объектам экономики относятся такие объекты как: 1) Производства, использующие взрывчатые и возгораемые вещества 2) Железнодорожный и трубопроводный транспорт, доставляющие жидкие и газообразные, взрывоопасные грузы 3) Предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 4) Предприятия, производящие порох и ракетное топливо, пиротехнические средства 5) Угольные шахты (из-за взрыва метана).
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