Помогите сделать звуко буквенной разбор слова (пришёл)

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Помогите сделать звуко буквенной разбор слова (пришёл)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П-согл.твёр.парн.глух;р*-согл.мягк.непарн.звон.;и-глас.безудар.;ш-согл.тверд.парн.глух.;о-глас.ударн.;л-согл.твёрд.непарн.звон.  6 букв,6 звук. Звёздочка рядом с р -ставится вместо неё запятая,обозначает мягкость звука.
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