Дан равносторонний треугольник АВС, угол А равен 60о. Найдите внешний угол при вершине В.

Математика
Дан равносторонний треугольник АВС, угол А равен 60о. Найдите внешний угол при вершине В.
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