Дан ряд существительных: графин,горожанин,дельфин,ремлянин,витамин,дворянин. С точки зрения особенности образования формы множественного числа ученик разделил эти существительные на две группы . Какие это группы? Обаснуйте ответ
Русский язык
Дан ряд существительных: графин,горожанин,дельфин,ремлянин,витамин,дворянин. С точки зрения особенности образования формы множественного числа ученик разделил эти существительные на две группы . Какие это группы? Обаснуйте ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С окончанием Ы : графины, дельфины, витамины. С окончанием Е : горожане,римляне, дворяне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика