Дан ряд существительных: графин,горожанин,дельфин,ремлянин,витамин,дворянин. С точки зрения особенности образования формы множественного числа ученик разделил эти существительные на две группы . Какие это группы? Обаснуйте ответ

Русский язык
Дан ряд существительных: графин,горожанин,дельфин,ремлянин,витамин,дворянин. С точки зрения особенности образования формы множественного числа ученик разделил эти существительные на две группы . Какие это группы? Обаснуйте ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 С окончанием Ы : графины, дельфины, витамины.  С окончанием   Е : горожане,римляне, дворяне. 
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