Дан ряд существительных: графин,горожанин,дельфин,ремлянин,витамин,дворянин. С точки зрения особенности образования формы множественного числа ученик разделил эти существительные на две группы . Какие это группы? Обаснуйте ответ

Русский язык

Дан ряд существительных: графин,горожанин,дельфин,ремлянин,витамин,дворянин. С точки зрения особенности образования формы множественного числа ученик разделил эти существительные на две группы . Какие это группы? Обаснуйте ответ

Автор: Гость