Дан треугольник стороны которого равны 8 см 5 см и 7 см найдите периметр треугольни??а вершинами которого являются середины сторон данного треугольника

Геометрия

Дан треугольник стороны которого равны 8 см 5 см и 7 см найдите периметр треугольни??а вершинами которого являются середины сторон данного треугольника

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