Дана функция f(x)=x^3-3x^2-3x+5.Напишите уравнение касательной к графику функции у=f(x),пар??ллельной прямой у=-3x+4

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F(x) = x^3-3x^2-3x+5 Уравнение касательной = f(xo)+f'(xo)(x-xo) Параллельно т.е. у касательной должен быть коэф. тангенса -3, т.к. g(x) = -3x+4=-3 коэф. f'(x) = 3x^2-6x-3=-3 f('x) = 3x(x-2); x=0; x = 2 q(x) = f(0)+f'(0)(x-0) q(x) = 5-3x = -3x+5 Т.е. ответ: -3x+5