Разложи на множители (u+20v)^2−(20u+v)^2
Алгебра
Разложи на множители (u+20v)^2−(20u+v)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(u+20v)^2−(20u+v)^2=(u+20v-20u-v)(u+20v+20u+v)=(19v-19u)(21u+21v)=19*21(v-u)(u+v)
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