Разбор глагола как часть речи слово водит

Русский язык
Разбор глагола как часть речи слово водит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водит - глагол Н.Ф. водить Полное, несов.вид, 2 спряж в предложении является сказуемым
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