Составить три предложения 3 - лицо ед. число
Русский язык
Составить три предложения 3 - лицо ед. число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она сдала экзамены на отлично!!!! Он любит читать. Она упало с дерева.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что подвергается пищеварению в пищеварительной системой:жиры,глицерин,белки,глю??оза,воды,минеральные соли?(Помогите пожалуйста)
Русский язык
От какого слова образовано слово ПЕРЕЖИТЫХ. Учтите, это по другому говоря РАЗБОР СЛОВА ПО СОСТАВУ или СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР. Пожалуйста, помо...
Русский язык
Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: В то же мгновение самолет снизился и пронесся над лесом, и над разъездом, и над речкой. за...
Геометрия
Срочно прошу 20балов,срочно!!! Площадь квадрата равна 6см2. Найдите а) длину описанной окружности б) длину дуги,стягиваемой стороной квадрата ...