Решите уравнение подробно 8 класс (3x-1)(3x+1)-2x(1+4x)=-2
Математика
Решите уравнение подробно 8 класс (3x-1)(3x+1)-2x(1+4x)=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х2-1-2х-8х2=-2 х2-2х+1=0 D=4-4=0 х=-(-2:2)=-(-1)=1 х=1 (так как D=0, уравнение имеет два одинаковых корня)
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