Сочинение о профессии родителей мама теплоход

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Ну вообще ты же должен написать о своих родителях) а я помогу:) начать можно так : "моя мама работает педагогом в сельской школе. У неё очень сложная но в то же время интересная работа." дальше напиши что ты знаешь о её работе или какую то историю связанную с ней. далее пишем с новой красной строки "Мой папа работает *кем то таким* у моего папы работа сложнее чем у мамы. Он даже уходит на работу раньше,но приходит позже. пример сочинения Мои родители, несомненно, обладают чрезвычайно нужными и современными профессиями, и вполне вероятно, что мой будущий выбор падет на одну из них. В этом случае я буду совершенно уверен в том, что добрый и грамотный совет родителей поможет мне определиться в жизни. Профессия моего папы, инженер гражданского строительства, включает в себя множество различных направлений и дает право на руководящую работу в строительной отрасли. На данный момент папа применяет свой опыт и знания на строительстве многоэтажного жилого дома, и в его функции входит контроль над производством всех строительно-отделочных работ объекта. Это очень сложная и уважаемая профессия, требующая постоянной работы над собой, накопления опыта и знаний, предельной внимательности и ответственности, поскольку от квалификации инженера во многом зависят как функциональность, так и безопасность всего строения. Именно поэтому папа всегда скрупулезно изучает техническую документацию и следит за всеми новшествами в мировом опыте строительства. Моя мама, преподаватель английского языка университета, занимается дополнительно и научной работой. В настоящий момент она пишет кандидатскую диссертацию, которая будет во многом способствовать ее будущей карьере. Эта профессия чрезвычайно увлекательна, ведь знание иностранного языка словно открывает другие горизонты и позволяет напрямую общаться с жителями других государств. Так можно сказать, что профессия моей мамы объединяет людей и делает их жизнь богаче.