К концам горизонтального рычага приложены направленные вниз силы 15Н и 10Н. Точка о??оры находится на 10 см ближе к одному концу рычага, чем к другому. Какова длина рычага, если он находится в равновесии?

Физика

К концам горизонтального рычага приложены направленные вниз силы 15Н и 10Н. Точка о??оры находится на 10 см ближе к одному концу рычага, чем к другому. Какова длина рычага, если он находится в равновесии?

Автор: Гость