К концам горизонтального рычага приложены направленные вниз силы 15Н и 10Н. Точка о??оры находится на 10 см ближе к одному концу рычага, чем к другому. Какова длина рычага, если он находится в равновесии?

Физика
К концам горизонтального рычага приложены направленные вниз силы 15Н и 10Н. Точка о??оры находится на 10 см ближе к одному концу рычага, чем к другому. Какова длина рычага, если он находится в равновесии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть плечо силы 15Н - х см, а плечо второе - (х+10); 15*х=10*(х+10); 15х=10х+100; 5х=100; х=20см; длина рычага=20+20+10=50см.
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