Срочно прошу 20балов,срочно!!! Площадь квадрата равна 6см2. Найдите а) длину описанной окружности б) длину дуги,стягиваемой стороной квадрата в) площадь части описанного круга,лежащей вне квадрата
Геометрия
Срочно прошу 20балов,срочно!!! Площадь квадрата равна 6см2. Найдите а) длину описанной окружности б) длину дуги,стягиваемой стороной квадрата в) площадь части описанного круга,лежащей вне квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S квта=а^2=6 а=v6<br />диаметр описанной окружности есть диагональ квадрата<br />по т. Пифагора <br /> D^2=a^2+a^2=6+6=12<br />D=v12=2v3<br />r=2v3 /2=v3<br />1.длина окр-ти по ф-ле<br />l=2pir<br />l=2pi×v3<br />2. центральный угол дуги стягиваемой стороной квадрата это угол пересечения диагоналей=90град<br />длина дуги по ф-ле<br />l=pi×r/180 ×n где n центральный угол<br />длина дуги=pi×v3 / 180 ×90=pi×v3 /2<br />3. площадь окружности Sокр=pi ×r^2=3pi<br />площадь окружности вне квадрата-то площадь окружности мтнус площадь круга=3pi-6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Физика
К концам горизонтального рычага приложены направленные вниз силы 15Н и 10Н. Точка о??оры находится на 10 см ближе к одному концу рычага, чем к друг...