Срочно прошу 20балов,срочно!!! Площадь квадрата равна 6см2. Найдите а) длину описанной окружности б) длину дуги,стягиваемой стороной квадрата в) площадь части описанного круга,лежащей вне квадрата

Гость: Гость:

S квта=а^2=6 а=v6<br />диаметр описанной окружности есть диагональ квадрата<br />по т. Пифагора <br /> D^2=a^2+a^2=6+6=12<br />D=v12=2v3<br />r=2v3 /2=v3<br />1.длина окр-ти по ф-ле<br />l=2pir<br />l=2pi×v3<br />2. центральный угол дуги стягиваемой стороной квадрата это угол пересечения диагоналей=90град<br />длина дуги по ф-ле<br />l=pi×r/180 ×n где n центральный угол<br />длина дуги=pi×v3 / 180 ×90=pi×v3 /2<br />3. площадь окружности Sокр=pi ×r^2=3pi<br />площадь окружности вне квадрата-то площадь окружности мтнус площадь круга=3pi-6