Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: В то же мгновение самолет снизился и пронесся над лесом, и над разъездом, и над речкой. заранее пасибо

Русский язык

Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: В то же мгновение самолет снизился и пронесся над лесом, и над разъездом, и над речкой. заранее пасибо

Автор: Гость