Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: В то же мгновение самолет снизился и пронесся над лесом, и над разъездом, и над речкой. заранее пасибо
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Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: В то же мгновение самолет снизился и пронесся над лесом, и над разъездом, и над речкой. заранее пасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое, не восклицательное, распространенное, с однородными членами вроде, повествовательное
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