Выполни умножение:(6−1)(6+1)(6^2+1)(6^4+1)(6^8+1)−6^16+29

Алгебра
Выполни умножение:(6−1)(6+1)(6^2+1)(6^4+1)(6^8+1)−6^16+29
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6−1)(6+1)(6^2+1)(6^4+1)(6^8+1)−6^16+29=(6^2-1)(6^2+1)(6^4+1)(6^8+1)−6^16+29=(6^4-1)(6^4+1)(6^8+1)−6^16+29=(6^8-1)(6^8+1)−6^16+29=6^16-1-6^16+29=-1+29=28
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