СРОЧНОООО! Разложите, пожалуйста на множители: 1) 256x^4-16= 2) x²-20x-c²-20c=
Алгебра
СРОЧНОООО! Разложите, пожалуйста на множители: 1) 256x^4-16= 2) x²-20x-c²-20c=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 256x^4-16=16(16x^4-1)=16(4x^2-1)(4x^2+1)=16(2x-1)(2x+1)(4x^2+1) 2) x²-20x-c²-20c=(x^2-c^2)-20(x+c)=(x-c)(x+c)-20(x+c)=(x+c)(x-c-20)
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