Продолжи рассказ от имени реки на тему"пробуждение реки весной".В рассказе обязат??льно укажи веснние изменения в жизни реки
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Продолжи рассказ от имени реки на тему"пробуждение реки весной".В рассказе обязат??льно укажи веснние изменения в жизни реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна... Неужели она уже наступила. Неужели я наконец-то вырвусь из этих ледяных оков и понесу оставшиеся глыбы льда вниз по течению. Я уже чувствую, как мой плен начинает таять, уже появляются трещины, и вот весь ледяной панцирь разрушился на тысячи кусочков. Какая радость, что я могу вдохнуть этот прекрасный весенний воздух. Теперь я могу захватить больше территорий, затопить свои берега и нестись шумным потоком вниз, в свое удивительное приключений!
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