Реши уравнение d^2+1,4d+0,49−0,04d2=0

Алгебра
Реши уравнение d^2+1,4d+0,49−0,04d2=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D^2+1,4d+0,49−0,04d^2=0 (d^2+1,4d+0,49)−0,04d^2=0 (d+0,7)^2-0,04d^2=0 (d+0,7-0,2d) (d+0,7+0,2d)=0 (d+0,7-0,2d)=0       или            (d+0,7+0,2d)=0 0,8d=-0,7                                  1,2d=-0,7 d=-0,7/0,8                                  d=-0,7/1,2 d=-0,875                                    d=-0,5833 Ответ: d=-0,875              d=-0,5833
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