Дана функция у =-2х в 3 степени. Найдите: 1) значение функции для х=-1;х=0.5

Математика
Дана функция у =-2х в 3 степени. Найдите: 1) значение функции для х=-1;х=0.5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=-2х в степени 3 для х=-1 у=(-2*(-1))в степени 3=2 в степени 3=8 для х=0,5 у=(-2*0,5) в степени 3=-1 в степени 3=-1
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