Дана функция у =-2х в 3 степени. Найдите: 1) значение функции для х=-1;х=0.5
Математика
Дана функция у =-2х в 3 степени. Найдите: 1) значение функции для х=-1;х=0.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=-2х в степени 3 для х=-1 у=(-2*(-1))в степени 3=2 в степени 3=8 для х=0,5 у=(-2*0,5) в степени 3=-1 в степени 3=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Выделить грамматическую основу 1.Ель растёт перед дворцом,а под нейтзрустальный дом 2.Долго я ворочался с боку на бок и только перед рассветом ...