Разложите квадратный трехчлен на множители. a)x^2 + 6x - 7= b)6x^2 - 7x - 5=

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Решим квадратное уравнение 2x^2-19x+42=0 D=19^2-4*2*42=25 x1=(19-5)/(2*2)=1 x2=((19+5)/(2*2)=6 Используем формулу ax^2+bx+c=a(x-x1)(x-x2) и сравним ее с правой частью Видно, что а=1