Дроби 1/7 ; 2/7 ; 3/7 ; 4/7 ; 5/7 ; 6/7 запишите в виде переодической десятичной дроби и выразите своё мнение о группах цыфр , составляющих пиреод
Математика
Дроби 1/7 ; 2/7 ; 3/7 ; 4/7 ; 5/7 ; 6/7 запишите в виде переодической десятичной дроби и выразите своё мнение о группах цыфр , составляющих пиреод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0,(142857). 2)0,(285714). 3)0,(428571). 4)0,(571428). 5)0,(714285). 6)0,(857142)
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