Дроби 1/7 ; 2/7 ; 3/7 ; 4/7 ; 5/7 ; 6/7 запишите в виде переодической десятичной дроби и выразите своё мнение о группах цыфр , составляющих пиреод

Математика

Дроби 1/7 ; 2/7 ; 3/7 ; 4/7 ; 5/7 ; 6/7 запишите в виде переодической десятичной дроби и выразите своё мнение о группах цыфр , составляющих пиреод

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