Сколько спит ко??????шка

Математика
Сколько спит ко??????шка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего за день кошка спит 16 часов
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