Помогите плиииз очень очень над
Алгебра
Помогите плиииз очень очень над
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 4x = -20 x = -5 b) -x = 6 x = -6
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