Выделить грамматическую основу 1.Ель растёт перед дворцом,а под нейтзрустальный дом 2.Долго я ворочался с боку на бок и только перед рассветом немного забылся сном 3.Пока старик растоплял печь,уже рассвело

Русский язык

Выделить грамматическую основу 1.Ель растёт перед дворцом,а под нейтзрустальный дом 2.Долго я ворочался с боку на бок и только перед рассветом немного забылся сном 3.Пока старик растоплял печь,уже рассвело

Автор: Гость