Выделить грамматическую основу 1.Ель растёт перед дворцом,а под нейтзрустальный дом 2.Долго я ворочался с боку на бок и только перед рассветом немного забылся сном 3.Пока старик растоплял печь,уже рассвело

Русский язык
Выделить грамматическую основу 1.Ель растёт перед дворцом,а под нейтзрустальный дом 2.Долго я ворочался с боку на бок и только перед рассветом немного забылся сном 3.Пока старик растоплял печь,уже рассвело
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ель растёт; дом 2.Я ворочался и забылся 3.Старик растоплял; рассвело
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