Выделить грамматическую основу 1.Ель растёт перед дворцом,а под нейтзрустальный дом 2.Долго я ворочался с боку на бок и только перед рассветом немного забылся сном 3.Пока старик растоплял печь,уже рассвело
Русский язык
Выделить грамматическую основу 1.Ель растёт перед дворцом,а под нейтзрустальный дом 2.Долго я ворочался с боку на бок и только перед рассветом немного забылся сном 3.Пока старик растоплял печь,уже рассвело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ель растёт; дом 2.Я ворочался и забылся 3.Старик растоплял; рассвело
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать из художественной литературы предложения с вводными словами и вставным?? конструкциями. 2-3 предложения. Помогите, пожалуйста:)
Математика