Дана геометрическая прогрессия. Вычислите сумму 4 первых членов, если b3=3/4, q=-1/2 Помогите пожалуйста.
Алгебра
Дана геометрическая прогрессия. Вычислите сумму 4 первых членов, если b3=3/4, q=-1/2 Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b3=3/4, q=-1/2 b3=b1*q^2 3/4=b1*1/4 b1=3 b2=-1.5 b4=-3/8 S=0.75+3-1.5-0.375=1.875
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