Решить уравнение: 10х-2(4х-5)=2х+10 Найдите значение выраженияесли: 1) (-0.76-0.44):2*2/3=? 2) (3*5/14-2*3/4)*(-3*5/17)=?
Алгебра
Решить уравнение: 10х-2(4х-5)=2х+10 Найдите значение выраженияесли: 1) (-0.76-0.44):2*2/3=? 2) (3*5/14-2*3/4)*(-3*5/17)=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x-2(4x-5)=2x+10 10x-8x+10=2x+10 2x-2x=10-10 0=0 (x - любое число) 1) 2ки сокращаются получается (-0,76-0,44)/3=-1,2/3=-0,4 2)(3*5/14-2*3/4)*(-3*5/17)=(15/14-6/4)*(-15/17)=((30-42)/28)*(-15/17)=(-3/7)*(-15/17)=45/119
Гость:
10х-2(4х-5)=2х+10 Раскрим скобки: 10x-8x+10=2x+10 2x-2x=0 0x=0 х-любое число Ответ: х-любое 1)(-0.76-0.44):2*2/3=(-1,2)):2*2/3=(-1,2)/3=-0,4 2) (3*5/14-2*3/4)*(-3*5/17)=(15/14-6/4)(-15/17)=((30-42)/28)(-15/17)=(3/7)*(15/17)=45/119
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