Решити Пожалуйсто: Расстояние между Москвой и санкт петербургом по шоссе 700км.Великий новгород находится между этими городами причем от москвы на 300 км дальше,чем от санкт-петербурга. на каком расстояние от москвы и на каком ...

Алгебра

Решити Пожалуйсто: Расстояние между Москвой и санкт петербургом по шоссе 700км.Великий новгород находится между этими городами причем от москвы на 300 км дальше,чем от санкт-петербурга. на каком расстояние от москвы и на каком от санкт петербурга находитсявеликий новгород??? 9ЕСЛИ МОЖНО С РЕШЕНИЕМ)

Автор: Гость