Решити Пожалуйсто: Расстояние между Москвой и санкт петербургом по шоссе 700км.Великий новгород находится между этими городами причем от москвы на 300 км дальше,чем от санкт-петербурга. на каком расстояние от москвы и на каком ...
Алгебра
Решити Пожалуйсто: Расстояние между Москвой и санкт петербургом по шоссе 700км.Великий новгород находится между этими городами причем от москвы на 300 км дальше,чем от санкт-петербурга. на каком расстояние от москвы и на каком от санкт петербурга находитсявеликий новгород??? 9ЕСЛИ МОЖНО С РЕШЕНИЕМ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-расстояние до санкт петербурга х+300-расстояние до москвы х+х+300=700 2х=400 х=200 км до санкт петербурга 200+300=500 км до москвы
Гость:
2x+300=700 2x=400 x=200 200км от НН до СП 300+200=500 от М до НН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между станциями А и В 120 км. Из А по направлению к В вышел товарный поезд,а через 30 минут навстречу ему из В вышел поссажирский поезд ...
Английский язык
Complete the text with the words from below. There are a lot 1) cinema-goers nowadays. Visiting cinema 2) become a very popular way of spending fre...
Геометрия
Около окружности описана равнобедренная трапеция, боковая сторона которой равна 8 см, Найти периметр трапеции.
Английский язык
Небольшое сообщение по одной из четырёх тем: 1. Traditional Russian Sports 2. 1980 Olimpics 3. The Olympics Games (History) 4. Sport in my life