Около окружности описана равнобедренная трапеция, боковая сторона которой равна 8 см, Найти периметр трапеции.
Геометрия
Около окружности описана равнобедренная трапеция, боковая сторона которой равна 8 см, Найти периметр трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в трапецию вписана окружность значит сумма ее оснований равна сумме ее боковых сторон P=(8+8)*2=32 Ответ: периметр=32см
Гость:
Если окружность вписана в трапецию, то выполняется условие,что суммы противоположных сторон равны.Так как трапеция равнобедренная, то и вторая боковая сторона равна 8 см, а значит их сумма составляет 16 см.Следовательно и сумма оснований тоже 16 см.Таким образом Р=16*2=32(см)
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