На сколько изменится семизначное число, оканчивающееся на 40, если эти две цифры поменять местами?
Математика
На сколько изменится семизначное число, оканчивающееся на 40, если эти две цифры поменять местами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего цифр 7...первые 5 не имеют значения.. последнии 40 поменяем местами получим 04 отнимим от 40 - 4= 36 следовательно число изманится на 36
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