На сколько изменится семизначное число, оканчивающееся на 40, если эти две цифры поменять местами?

Математика
На сколько изменится семизначное число, оканчивающееся на 40, если эти две цифры поменять местами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего цифр 7...первые 5 не имеют значения.. последнии 40 поменяем местами получим 04 отнимим от 40 - 4= 36 следовательно число изманится на 36
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