гора на вершине которой был первый лагерь спартаковцев 7 букв  

Обществознание
гора на вершине которой был первый лагерь спартаковцев 7 букв  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был лагерь Везувий где войны и Спартак сбежали........ пожалуйста!)
Гость:
первый лагерь спортанцев был на горе везувий
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