почему плафоны светильников обычно делают матовыми?

Физика
почему плафоны светильников обычно делают матовыми?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для равномерного рассеивания 
Гость:
Плафоны светильников обычно делают матовыми, чтобы они свет рассеивали, Грубо говоря чтобыуменьшить удельную яркость источника света с сохранением его общей светимости.  
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