В треугольнике АВС угол С составляет 90 градусов,АС=8,ВС=25.Вычислите tgB
Геометрия
В треугольнике АВС угол С составляет 90 градусов,АС=8,ВС=25.Вычислите tgB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tg(B)=AC/CB tg(B)=8/25=0,32
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