Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия.Всего в чемпионате учавчтвуют 96 шашистов, среди которых 39 из России,в том числе Валерий Богомолов.Найдите...

Алгебра

Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия.Всего в чемпионате учавчтвуют 96 шашистов, среди которых 39 из России,в том числе Валерий Богомолов.Найдите вероятность того,что в первом туре Валерий Богомолов будет играть с шашистом из России?

Автор: Гость