Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия.Всего в чемпионате учавчтвуют 96 шашистов, среди которых 39 из России,в том числе Валерий Богомолов.Найдите...
Алгебра
Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия.Всего в чемпионате учавчтвуют 96 шашистов, среди которых 39 из России,в том числе Валерий Богомолов.Найдите вероятность того,что в первом туре Валерий Богомолов будет играть с шашистом из России?
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(39-1)/(96-1)=0.4 Ответ 0.4
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