Основание равнобокой трапеции равны 7,5 и 2,1 дм., а диагональ- 60см. Вычислить площадь трапеции.
Геометрия
Основание равнобокой трапеции равны 7,5 и 2,1 дм., а диагональ- 60см. Вычислить площадь трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60см-6дм имеется трапеция ABCD с большим основанием AD=7.5дм и меньшим BC=2.1дм Проведем из точки С высоту в точку H Рассмотрим треугольник ACH ACH-прямоуголльный треугольник AC так как диагональ - 6дм , она же гипотенуза треугольника ACH AH=AD-HD HD=(7.5-2.1)/2=2.7 дм AH=7.5-2.7=4.8 дм СH=[latex]\sqrt{6^{2}-4.8^{2}}=\sqrt{36-23.04}=\sqrt{12.96}=3.6[/latex] дм S тр.ABCD=(7.5+2.1)/2*3.6=17.28 дм2 Ответ: 17.28 дм2
Гость:
h^2=3600-2304 h=36 S=36*(21+75)/2=18*96=1728 см2 1728см2=17.28дм2 Ответ:17.28дм2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
две окружности имеют внешнее касание ,а расстояние между их центрами равно 16 см. найдите радиусы этих окружностей , если они пропорциональны числа...
Геометрия
Кут, протилежний основі рівнобедреного трикутника, дорівнює 2β. Знайдіть бічну сторону ,якщо висота, проведена до основи, дорівнює h.
Математика
Масса муки составляет 0,7 массы выпеченного из неё хлеба. Сколько получится хлеба, если взять 3,5 ц муки ? Сколько муки надо взять,чтобы выпечь 100...