Основание равнобокой трапеции равны 7,5 и 2,1 дм., а диагональ- 60см. Вычислить площадь трапеции.

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60см-6дм имеется трапеция ABCD с большим основанием AD=7.5дм и меньшим BC=2.1дм Проведем из точки С высоту в точку H Рассмотрим треугольник ACH ACH-прямоуголльный треугольник AC так как диагональ - 6дм , она же гипотенуза треугольника ACH AH=AD-HD HD=(7.5-2.1)/2=2.7 дм AH=7.5-2.7=4.8 дм СH=[latex]\sqrt{6^{2}-4.8^{2}}=\sqrt{36-23.04}=\sqrt{12.96}=3.6[/latex] дм S тр.ABCD=(7.5+2.1)/2*3.6=17.28 дм2 Ответ: 17.28 дм2